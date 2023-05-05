Жители северо-запада Москвы услышали звук взрыва у газовой станции

Shot: жители московского района Хорошево-Мневники услышали звук взрыва у газовой станции

Жители района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы в ночь на пятницу, 5 мая, услышали звук взрыва у газовой станции. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, он напугал жителей многоэтажек на улице Живописной. Они вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие оперативники обнаружили на месте подозрительный сверток, который был обмотан изолентой. Также из него торчали трубки.

Найденный предмет отправили на экспертизу. У газовой станции на северо-востоке столицы продолжают работать специалисты.

30 апреля сообщалось, что из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в центре Москвы эвакуировали посетителей после сообщений об угрозе взрыва.

На место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Тогда в здании Третьяковки опасных устройств найдено не было.