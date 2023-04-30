Посетителей Третьяковки эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва

Посетителей Третьяковской галереи в Москве эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва

Из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве эвакуировали посетителей после сообщений об угрозе взрыва. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в настоящий момент люди стоят на улице. На место чрезвычайного происшествия выехали представители правоохранительных органов.

В январе сообщалось об эвакуации людей из кинотеатра «Иллюзион», расположенного в центре Москвы, из-за угрозы взрыва. Подробностей инцидента не последовало.