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16:43, 30 апреля 2023Культура

Посетителей Третьяковки эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва

Посетителей Третьяковской галереи в Москве эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва

Фото: Telegram-канал Mash

Из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве эвакуировали посетителей после сообщений об угрозе взрыва. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в настоящий момент люди стоят на улице. На место чрезвычайного происшествия выехали представители правоохранительных органов.

В январе сообщалось об эвакуации людей из кинотеатра «Иллюзион», расположенного в центре Москвы, из-за угрозы взрыва. Подробностей инцидента не последовало.

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Сергей Равин
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