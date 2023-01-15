Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кинотеатр «Иллюзион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кинотеатр «Иллюзион», расположенный в центре Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом в воскресенье, 15 января, ТАСС сообщили в экстренных службах.

По информации агентства, работников и посетителей вывели из здания. В настоящее время кинологи осматривают кинотеатр и проверяют его на наличие взрывных устройств.

Других подробностей инцидента не приводится.

11 января неизвестный заявил о минировании всех торговых центров столицы. При этом эвакуация не проводилась, вместо нее были организованы выборочные проверки.