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16:02, 15 января 2023Россия

Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кинотеатр «Иллюзион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Кинотеатр «Иллюзион», расположенный в центре Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом в воскресенье, 15 января, ТАСС сообщили в экстренных службах.

По информации агентства, работников и посетителей вывели из здания. В настоящее время кинологи осматривают кинотеатр и проверяют его на наличие взрывных устройств.

Других подробностей инцидента не приводится.

11 января неизвестный заявил о минировании всех торговых центров столицы. При этом эвакуация не проводилась, вместо нее были организованы выборочные проверки.

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Варвара Кошечкина
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