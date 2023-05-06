Савчук: группировка «Центр» поразила более 170 целей на краснолиманском направлении

Российские военные группировки «Центр» за сутки нанесли огневое поражение более чем по 170 целям на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Из них свыше 150 целей поражены артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также комплексы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах Северодонецка и Кременной. В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили до 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Также за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые машины пехоты, один танк, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

