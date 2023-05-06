Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 6 мая 2023Россия

Российские военные поразили более 170 целей на краснолиманском направлении

Савчук: группировка «Центр» поразила более 170 целей на краснолиманском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные группировки «Центр» за сутки нанесли огневое поражение более чем по 170 целям на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Из них свыше 150 целей поражены артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также комплексы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах Северодонецка и Кременной. В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили до 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Также за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые машины пехоты, один танк, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минздраве России захотели ужесточить продажу алкоголя. Какие изменения предлагаются?
Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины
США передадут Тайваню оружие на сотни миллионов долларов по ускоренной процедуре
Российские военные поразили более 170 целей на краснолиманском направлении
В двух российских городах вырос спрос на отопительное оборудование
Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США
Глава СК рассказал о расследовании атаки дронов на Кремль
Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении
Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III
Россиян предупредили о штрафе за антисанитарию на дачном участке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.