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14:21, 4 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 4 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что боевые действия на данном направлении велись оперативно-тактической и армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр». Украинские подразделения были поражены в районах сел Терны и Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо живой силы, за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые машины пехоты, один танк, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

3 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на краснолиманском направлении было уничтожено инженерное подразделение ВСУ, выявленное при помощи аэроразведки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом. По его словам, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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