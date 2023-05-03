В ЛНР сообщили об уничтожении отделения ВСУ во время строительства переправы

Марочко сообщил об уничтожении бойцов ВСУ, когда те строили переправу через реку Жеребец

Российские военные уничтожили отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Марочко рассказал, что в районе населенного пункта Невское при помощи аэроразведки было выявлено инженерное подразделение ВСУ, которое наводило переправу через реку Жеребец. Координаты были переданы российскому артиллерийскому подразделению, и оно уничтожило живую силу и технику украинских военных, уточнил офицер.

2 мая Марочко сообщил, что потери ВСУ увеличились вдвое на отдельных направлениях за неделю. Как он утверждает, анализ потерь украинской армии на донецком, купянском и краснолиманском направлениях свидетельствует об их резком росте.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек.