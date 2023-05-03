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08:50, 3 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении отделения ВСУ во время строительства переправы

Марочко сообщил об уничтожении бойцов ВСУ, когда те строили переправу через реку Жеребец

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Марочко рассказал, что в районе населенного пункта Невское при помощи аэроразведки было выявлено инженерное подразделение ВСУ, которое наводило переправу через реку Жеребец. Координаты были переданы российскому артиллерийскому подразделению, и оно уничтожило живую силу и технику украинских военных, уточнил офицер.

2 мая Марочко сообщил, что потери ВСУ увеличились вдвое на отдельных направлениях за неделю. Как он утверждает, анализ потерь украинской армии на донецком, купянском и краснолиманском направлениях свидетельствует об их резком росте.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек.

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Алина Гончарова
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