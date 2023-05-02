В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ вдвое на ряде направлений

Марочко заявил, что потери ВСУ увеличились вдвое на отдельных направлениях за неделю

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных направлениях увеличились вдвое за прошедшую неделю по сравнению с позапрошлой неделей. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Как он утверждает, анализ потерь украинской армии на донецком, купянском и краснолиманском направлениях свидетельствует об их резком росте. «В два раза в автомобильной технике [с 53 до 102], в личном составе практически на 1000 украинских боевиков и наемников [до 4000], гаубиц Д-20 [с 7 до 11], самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" [с 4 до 7], радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 [с 2 до 4]», — уточнил Марочко со ссылкой на информацию, полученную от разведки.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не намерен публиковать данные о потерях ВСУ. Он добавил, что при желании такую информацию может обнародовать Киев. По его словам, эти данные усложнят ситуацию для Украины.

1 мая Минобороны России сообщило, что за стуки украинская армия потеряла более 85 военных в ЛНР и Харьковской области. Кроме того, на купянском направлении группировка российских войск поразила подразделение ВСУ ударами авиации, огнем артиллерии «Западной». За сутки на этом участке фронта уничтожили свыше 85 украинских военных, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.