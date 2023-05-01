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22:50, 1 мая 2023Мир

США отказались обнародовать данные о потерях украинской армии

Советник Белого дома Кирби: США не собираются публиковать данные о потерях ВСУ
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вашингтон не намерен публиковать данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал вопрос, располагает ли американская администрация информацией о потерях украинской армии. Кирби подчеркнул, что власти США никогда не предоставляли такие сведения и не намерены менять свою позицию по этому вопросу.

Он добавил, что при желании эти данные может опубликовать сам Киев, но не Вашингтон. «Я просто не собираюсь выкладывать в открытый доступ информацию, которая усложнит ситуацию для Украины. Если они решат, что хотят рассекретить и обнародовать цифры — это их дело», — указал американский представитель.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что с самого начала спецоперации Киев принял решение не обсуждать потери украинских сил. Он сообщил, что эти сведения будут обнародованы после завершения боевых действий. «Я думаю, что это будет ужасное число», — отметил Пристайко.

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Марина Совина
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