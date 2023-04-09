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03:50, 9 апреля 2023Бывший СССР

Посол Украины высказался о потерях ВСУ

Посол Украины в Великобритании Пристайко предрек ВСУ ужасные потери в ходе спецоперации
Вадим Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев на данный момент не раскрывает данные о потерях ВСУ. Об этом сообщает Daily Express.

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число», — отметил он.

Пристайко добавил, что украинская сторона готова продолжать конфликт «до последнего из нас».

В марте Пристайко рассказал, что власти Великобритании приняли решение поставить Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, украинской стороне передадут больше самоходных артиллерийских установок AS-90, а также возрастет число военных, которые будут обучаться в Великобритании. Однако позже в канцелярии британского премьера эти заявления были опровергнуты.

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Марина Совина
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