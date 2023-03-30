Великобритания опровергла заявления об увеличении поставок танков Украине

В канцелярии британского премьера опровергли заявления об увеличении поставок танков Киеву

В канцелярии британского премьера опровергли заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о намерении Лондона увеличить поставки танков Киеву в два раза. Об этом пишет ТАСС.

На просьбу агентства прокомментировать слова украинского посла официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявила, что Лондон обязался поставить Киеву роту из 14 танков Challenger 2. Кроме того, по ее словам, ведутся переговоры с международными партнерами над увеличением общих поставок вооружений Украине.

«Но никаких новых объявлений не было», — заявила она, подтвердив, что Великобритания уже передала Украине танки.

4 марта Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании.