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14:03, 1 мая 2023Бывший СССР

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли более 85 военных на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 85 военных в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

На купянском направлении группировка российских войск поразила подразделение противника ударами авиации, огнем артиллерии «Западной». За сутки на данном направлении уничтожили свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

«В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в отчете Минобороны РФ.

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Алиса Дмитриева
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