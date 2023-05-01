Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли более 85 военных на купянском направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 85 военных в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

На купянском направлении группировка российских войск поразила подразделение противника ударами авиации, огнем артиллерии «Западной». За сутки на данном направлении уничтожили свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

«В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в отчете Минобороны РФ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что ВСУ несут заметные потери, а планируемое контрнаступление сделает положение армии Украины еще более тяжелым. По его словам, в ВСУ наблюдается большой кадровый голод и кризис снабжения.