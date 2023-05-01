Экс-разведчик США назвал планируемое контрнаступление тяжелым для Украины

Экс-разведчик США Риттер заявил, что контрнаступление станет тяжелым для Украины

Экс-разведчик США и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер назвал планируемое контрнаступление тяжелым для Украины. Его слова приводит ТАСС.

Контрнаступление украинской армии будет тяжелым для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как армия страны несет большие потери на фронте, полагает бывший разведчик.

Мне представляется, что украинская армия несет серьезные потери, для них контрнаступление будет тяжелым и непростым, но это их решение

Скотт Риттер экс-разведчик США

Ранее Риттер заявил, что, по предварительным данным, Украина уже потеряла в конфликте более 300 тысяч военных.

О готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины стало известно 25 апреля. Тогда издание The New York Times сообщило, что ВСУ планируют начать операцию в мае. По данным издания, для контрнаступления в южном направлении Украине необходимо подготовить 12 боевых бригад из четырех тысяч человек.

Ранее Риттер предсказал кризис в ВСУ после взятия Артемовска. По его словам, оборона города истощила украинские войска, спровоцировав кризис снабжения и кадровый голод.