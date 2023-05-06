В Госдуме объяснили необходимость ряда новых запретов при продаже алкоголя

Депутат Тумусов: в Госдуме поддержат ужесточение алкогольной политики

Идея ужесточить правила продажи алкоголя будет поддержана депутатами Госдумы, так как она направлена на защиту молодого поколения, уверен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» идею Минздрава России ограничить продажу крепкого алкоголя промежутком с 11:00 до 20:00 и повысить минимальный возраст продажи таких напитков до 21 года.

«Нашей молодежи, населению наносится непоправимый урон здоровью. Более того, после употребления алкоголя увеличивается и криминогенная ситуация. Подчеркну, что речь идет именно о крепких спиртных напитках. Что касается того, чтобы разрешать продавать их после 21 года, — я приветствую такую идею. Организм еще не окреп, и молодым людям алкоголь наносит еще больший урон. Молодежь надо беречь, поэтому я такие инициативы буду поддерживать», — сказал депутат.

Тумусов также подчеркнул, что идея ограничить временной промежуток продажи алкоголя не является новый: он напомнил, что подобный подход применялся еще в советские времена.

Парламентарий при этом выразил уверенность в поддержке подобного потенциального проекта закона со стороны членов Госдумы. «Думаю, что Минздрав разработает (соответствующий пакет мер — прим. «Ленты.ру») и по согласованию с правительством внесет проект в Госдуму, а в Думе, думаю, его поддержат», — добавил он.

Ранее стало известно об отчете Минздрава России, в котором предлагается внедрить ряд новых запретов при продаже крепкого алкоголя. Из документа следует, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя (свыше 17,5 градусов) в магазинах с 20.00 до 11.00, а также увеличения до 21 года минимального возраста при продаже подобных напитков.

Отмечалось, что вопрос об ужесточении правил Минздрав рассматривает в связи с превышением запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения.