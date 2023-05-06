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07:00, 6 мая 2023Экономика

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые специальности

«Зарплата.ру»: самые большие зарплаты в мае предлагают гнатологу и IT-разработчику

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Исследовательский центр «Зарплата.ру» назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России в мае 2023 года. Данные портала имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Самую большую зарплату — до 500 тысяч рублей — предлагают техническому директору IT-компании, которая разрабатывает системы по продвижению товаров на маркетплейсах. В обязанности руководителя будет входить анализ и оптимизация продукта, а также развитие команды. Столько же готовы предложить гнатологу в краснодарской стоматологической клинике. Такие врачи занимаются лечением заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. В требованиях вакансии указан опыт от трех лет, предпочтение работодатель готов отдать кандидату, активно ведущему свои страницы в социальных сетях.

Чуть меньше будет зарплата у frontend-разработчика, до 350 тысяч рублей. При этом работать над web-приложением для отображения данных в реальном времени IT-cпециалиста сможет удаленно. Монтажник видеонаблюдения может рассчитывать на оплату в 250 тысяч рублей, а ветеринар в подмосковном городе Чехове — в 220 тысяч при гибком графике работы. При этом кандидат на должность врача должен любить животных и обладать навыками общения.

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Среди других высокооплачиваемых вакансий по данным на текущий месяц — подолог, автомеханик (до 200 тысяч рублей) и капитан-наставник по эксплуатации флота (от 180 тысяч рублей). Последнему, среди прочего, предстоит работать с таможенными органами, а также проводить собеседования с кандидатами на должности матросов, поваров, и судовых врачей.

Ранее сообщалось, каким сотрудникам российские компании готовы предложить самые высокие зарплаты в апреле. Тогда в топ высокооплачиваемых профессий вошли представители строительной отрасли, инженеры с пятилетним опытом работы, а также программисты «1С» и хирурги.

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Влада Горячева
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