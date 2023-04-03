Россиянам назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в апреле в России готовы предложить в строительной отрасли

Представители строительной отрасли, инженеры с пятилетним опытом работы, а также программисты «1С» и хирурги вошли в топ профессий с самыми высокими зарплатами. Подборку составили эксперты сервиса «Работа.ру» (исследование есть в распоряжении редакции «Лента.ру»).

Самую высокую зарплату в апреле в России готовы предложить исполнительному директору в проектно-строительной компании в Казани. Соискателю с высшим инженерно-техническим образованием в области жилищного проектирования с релевантным опытом и навыками сопровождения проектов и прохождения госэкспертизы обещают платить до 400 тысяч рублей. Главного инженера проекта в Саратове с высшим техническим образованием и десятилетним стажем ищут на зарплату до 350 тысяч рублей.

Программисту «1С» в Павловском Посаде с опытом работы с конфигурациями и самописными программами 1С и MS SQL готовы платить до 260 тысяч рублей. В Волгограде катаральному хирургу, который будет проводить лазерные операции, обещают зарплату от 200 тысяч рублей.

Такую же зарплату будущему финансовому директору предлагает рекрутинговая компания Санкт-Петербурга. От специалиста требуется опыт работы с кредитным портфелем под задачи бизнеса, навык разработки и автоматизации системы управленческого учета, и знание ключевых показателей работы бухгалтерии. Такой же доход обещают капитану-механику в Санкт-Петербурге и управляющему рыбоперерабатывающего производства в Новом Уренгое.

Аналогичную зарплату в московской компании, изготавливающей ювелирные изделия на заказ, может получать 3D-моделлер с навыками работы в Matrix. Звукоинженер в Реутове может зарабатывать 200 тысяч рублей при условии двухлетнего стажа, знания оборудования и принципов работы и готовности к командировкам.

В Тульской области ищут тракториста для работы на землях сельскохозяйственного назначения. Кандидату готовы предложить зарплату до 165 000 рублей за вахту. Ему необходимо иметь водительское удостоверение категории D и F, знать устройство техники и уметь проводить мелкий срочный ремонт.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков. Они могут получать до 175 тысяч рублей в месяц (до вычета подоходного налога). На втором и третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов называют менеджеров и консультантов по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудников авиаотрасли (154 тысячи).