Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:51, 6 мая 2023Россия

Российский губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в регионе

Губернатор Свердловской области Куйвашев назвал критической ситуацию с пожарами в регионе

Фото: Pixabay

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с пожарами в регионе, назвав ее критической. Он также заявил о необходимости оказания области федеральной помощи, сообщается в Telegram-канале региона.

«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду», — написал он.

По словам главы региона, в настоящее время спасатели не в состоянии справиться с таким большим количеством очагов пожара, в связи с чем он запросил федеральную помощь. Также Куйвашев отметил, что другие регионы — Архангельская область и Красноярский край — помогают в борьбе с пожарами.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Помимо этого 18 соседних складов с порохом находятся под угрозой возгорания. В связи с инцидентом жителей поселка, в котором приживают около 400 человек, начали эвакуировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России возложил ответственность за подрыв автомобиля Прилепина на США
Россиянам назвали подходящий момент для покупки валюты к отпуску
Съемки «Блэйда» приостановили из-за забастовки сценаристов Голливуда
Возлюбленная Тимати опубликовала видео топлес
Российский губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в регионе
Движущаяся к фронту колонна ВСУ из американских БМП Bradley попала на видео
Стали известны подробности о ближайших матчах сборной России по футболу
Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации «Ахмата» в Артемовск
Корона Карла III едва не упала с его головы во время коронации
В США назвали ошибкой Зеленского атаку на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.