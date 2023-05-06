В российском поселке загорелись склады с порохом

В поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом

В поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Причиной этого стал лесной пожар, сообщает ТАСС.

«В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом», — заявил источник агентства в экстренных службах.

Он также добавил, что угроза возгорания сохраняется для 18 соседних складов с порохом. В связи с инцидентом поселок, в котором приживают около 400 жителей, готовится к эвакуации.

Ранее стало известно о пожаре на складах с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге. ЧП произошло 5 мая на Базальтовой улице. Отмечалось, что площадь пожара превысила 4000 квадратных метров, после чего огонь перекинулся на растительность.