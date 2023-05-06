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08:10, 6 мая 2023Интернет и СМИ

Названы предположительно атаковавшие Кремль беспилотники

Аналитик Бейкер заявил, что Кремль могли атаковать украинские беспилотники UJ-22 Airborne
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Эксперт Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra в беседе с австралийским ABC News назвал беспилотники, которые могли совершить атаку на Кремль.

Он предположил, что для атаки мог быть использован украинский дрон UJ-22 Airborne, поскольку он способен преодолевать большие расстояния. «Москва находится примерно в 600 км от границы, так что это определенно осуществимо», — заявил Бейкер.

Беспилотник UJ-22 Airborne разработан украинской фирмой UKRJET. Как отметил аналитик, такие дроны обычно используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и корректировки артиллерии, а не для ударных задач. Однако, несмотря на то, что дрон сам по себе не очень быстрый, его можно модифицировать. В базовой комплектации он способен нести до четырех 82-мм минометных мин или четырех гранат РПГ-7. Кроме того устройство легкодоступно, его можно заказать через интернет.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. Киев отвергает обвинения в причастности.

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Марина Совина
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