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07:51, 6 мая 2023Россия

В российском регионе в результате пожара погибли двое детей

В городе Называевске Омской области в результате пожара погибли двое детей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В городе Называевске Омской области в результате пожара погибли двое детей. Об этом сообщило следственное управление Следственный комитет по региону.

По информации ведомства, возгорание началось около 2:00 по московскому времени. Тела двух мальчиков, 2009 и 2010 годов рождения, были обнаружены во время ликвидации огня.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

25 апреля в поселке Сосьве произошел пожар. У лечебно-исправительного учреждения № 23 загорелась сухая трава. Из-за мощного ветра огонь быстро распространился на жилые постройки. В результате сгорело более сотни домов.

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Юлия Мискевич
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