Названо количество пострадавших при землетрясении в Японии

NHK: в результате землетрясения магнитудой 6,3 в Японии погиб один человек и 27 пострадали

В японской префектуре Исикава в результате землетрясения погиб один человек и 27 пострадали. Количество человек назвал NHK.

Землетрясение магнитудой 6,3 началось 5 мая в 14:42 (8:42 по московскому времени) на глубине 10 километров. По информации телеканала, толчки зафиксировали в городе Судзу. В результате погиб 65-летний мужчина, упав с лестницы во время ремонта крыши.

Также 5 мая на побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение было зафиксировано в субботу в 2:47 по местному времени времени (в пятницу в 20:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 70 километров.