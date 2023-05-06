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07:21, 6 мая 2023Мир

Названо количество пострадавших при землетрясении в Японии

NHK: в результате землетрясения магнитудой 6,3 в Японии погиб один человек и 27 пострадали

Фото: Kyodo / Reuters

В японской префектуре Исикава в результате землетрясения погиб один человек и 27 пострадали. Количество человек назвал NHK.

Землетрясение магнитудой 6,3 началось 5 мая в 14:42 (8:42 по московскому времени) на глубине 10 километров. По информации телеканала, толчки зафиксировали в городе Судзу. В результате погиб 65-летний мужчина, упав с лестницы во время ремонта крыши.

Также 5 мая на побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение было зафиксировано в субботу в 2:47 по местному времени времени (в пятницу в 20:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 70 километров.

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Юлия Мискевич
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