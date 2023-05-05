У берегов Японии произошло землетрясение

На побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5

На побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте главного метеорологического управления Японии.

Землетрясение было зафиксировано в субботу 2:47 по местному времени времени (в пятницу 20:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 70 километров. Об угрозе цунами не сообщалось. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

29 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник.

Также ранее у побережья Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 92 километрах к юго-востоку от города Пундагитан — в нем проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 70 километров.