У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), пишет РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник. Отмечается, что очаг залегал на глубине 77 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Ранее у побережья Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 92 километрах к юго-востоку от города Пундагитан — в нем проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 70 километров.

11 апреля также сообщалось, что около Петропавловска-Камчатского сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Утром того же дня произошло извержение вулкана Шивелуч.