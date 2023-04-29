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21:51, 29 апреля 2023Мир

У берегов Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), пишет РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник. Отмечается, что очаг залегал на глубине 77 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Ранее у побережья Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 92 километрах к юго-востоку от города Пундагитан — в нем проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 70 километров.

11 апреля также сообщалось, что около Петропавловска-Камчатского сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Утром того же дня произошло извержение вулкана Шивелуч.

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Марина Совина
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