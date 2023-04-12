У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации ведомства, эпицентр находился в 92 километрах к юго-востоку от города Пундагитан — в нем проживают 2,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 70 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

11 апреля около Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Утром того же дня произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла достиг высоты в 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей.

Ранее в феврале землетрясение магнитудой 6,1 произошло около центральной части Филиппин.