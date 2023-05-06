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18:21, 6 мая 2023Интернет и СМИ

На Украине выразили беспокойство о завышенных ожиданиях от контрнаступления

Глава Минобороны Украины Резников: ожидание союзниками контрнаступления завышено

Фото: Libkos / AP

Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил беспокойство о завышенных ожиданиях союзников от контрнаступления. Его слова передает издание The New York Times.

«В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето», — заявил он в интервью с журналистами.

В то же время Резников отметил, что успешное противостояние Украины с Россией является для него новым этапом и шагом к победе. Такж он уточнил, что контрнаступление станет частью истории военного конфликта между странами.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал неизбежным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что украинские войска все активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой территории региона. При этом обстрелам подвергаются жилые дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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Мария Винар
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