Рогов назвал неизбежной попытку контрнаступления ВСУ в Запорожской области

Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье неизбежна. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

По его словам, украинские войска все активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой территории региона. При этом обстрелам подвергаются жилые дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Аксенов отметил, что украинские власти провели очередную мобилизацию, в связи с чем можно уверенно говорить, что «ВСУ полнокровны и готовы к контрнаступлению». «В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжелой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту», — написал он.

Кроме того, увеличилась активность авиации НАТО около юго-западных границ России. В том числе приводится разведка Крыма, освобожденной части Запорожской области и побережья Краснодарского края.

«Скоро все начнется. Схватка неизбежна. Не ждем, а готовимся! Работаем, братья! И да храни нас всех Бог!», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику и разместили на передовой многотысячную группировку войск.