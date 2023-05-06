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01:25, 6 мая 2023Бывший СССР

ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику

Рогов: украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Противник перебросил на линию фронта бронетехнику. Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», — подчеркнул Рогов.

ВСУ также разместили на передовой многотысячную группировку войск. Ситуация в регионе напряженная, но паники среди населения нет, резюмировал Владимир Рогов.

5 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам Запорожье. Он отметил, что взрывы были слышны около 01:15 по местному времени. По его информации, в городе сработала система противовоздушной обороны, принадлежащая ВСУ.

Кроме того, 4 мая Рогов завил, что ВСУ скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. При этом, по его словам, российские военнослужащие знают о планах противника.

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Марина Совина
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