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10:10, 6 мая 2023Россия

Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Советник главы Крыма: движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Утром в субботу, 6 мая, движение на Крымском мосту было на время приостановлено. Об этом заявляет советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта региона Николая Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме», — сказано в сообщении от 9:18 мск.

В 9:42 мск Крючков со ссылкой на Минтранс сообщил, что движение возобновили.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста, который находился на ремонте после теракта. Восстановительные работы на указанном участке длились семь месяцев.

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Мария Грушко
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