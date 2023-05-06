Россиянам пояснили ограничения в выданных шенгенских визах

Генконсульство Италии: в шенгенских визах россиян может быть отметка «минус Дания»

Генконсульство Италии в Москве прокомментировало информацию о том, что россиян с загранпаспортами старого образца, которые выдаются на пять лет, при наличии шенгенской визы могут не пустить в Италию и Данию. Ограничения в выданных гражданам России визах диппредставительство пояснило в разговоре с РИА Новости.

Представитель генконсульства Италии рассказал, что в ноябре 2022 года диппредставительство несколько дней не принимало паспорта россиян старого образца «из-за недопонимания». «Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан», — заявил он.

При этом источник уточнил, что в этих паспортах при оформлении шенгенской визы будет проставлена отметка «минус Дания», поскольку Дания не принимает документы старого образца. Тем не менее россияне смогут ездить во все остальные шенгенские страны, добавил он.

Данные о том, что россиян с загранпаспортами, которые выдаются на пять лет, с шенгенской визой могут не пустить в Италию и Данию, распространились ранее в сети.