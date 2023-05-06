Названы признаки сообщений от мошенников
Сообщения от мошенников сейчас можно получить самыми разными способами и в разнообразных форматах. Это могут быть и обычные SMS-сообщения, и сообщения в мессенджерах, социальных сетях, а также письма по электронной почте, сообщил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, по каким признакам можно распознать сообщения мошенников в телефоне.
Явные признаки мошеннического сообщения — это прямые просьбы предоставить личную информацию или перейти по подозрительной ссылке
Чаще всего, по словам Закаряна, мошенники просят назвать данные банковской карты или счета якобы для проверки службой безопасности. Также могут запросить код, который пришел вам в SMS и который нужен для подтверждения списания платежа злоумышленниками.
«Предлог при этом может быть придуман любой — от проверки личных данных или телефонных уведомлений по карте сотрудниками банка до имитации получения выигрыша и прочих обманных поводов связаться с потенциальной жертвой», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Еще один признак того, что нужно незамедлительно прекратить общение или не отвечать на сообщение — это неожиданная просьба перейти по подозрительной ссылке. Нажатие на подобную ссылку может активировать в вашем телефоне вирусную программу, которая будет отслеживать ваши действия и передавать личную информацию третьим лицам, предупредил эксперт. Он также обратил внимание, что периодически необходимо сканировать телефон, чтобы обнаружить и удалить такие программы.
Стоит помнить, что не всегда мошенники действуют так явно и прямолинейно, предостерег Закарян. В частности, некоторые из них используют психологические приемы и различные методы социальной инженерии — находят такие рычаги давления на человека, на которые он легко поддается и которые ему сложно распознать. Один из самых распространенных приемов — это отправка сообщения с ложной информацией о ДТП или другой неприятности с ближайшим родственником, за которым следует предложение решить проблему за определенную сумму.
Также часто мошенники выдают себя за знакомых, которых вы уже не помните, и задают самые разные личные вопросы
Если полученное сообщение вызвало тревогу по поводу того, что со счета исчезли деньги или что-то случилось с кем-то из родственников, в любом случае не стоит поддаваться панике, считает специалист.
«Даже если действительно что-то произошло, что маловероятно, учитывая, что большинство подобных сообщений — мошеннические, для решения возникшей проблемы все равно понадобится ясное мышление и способность здраво рассуждать. Но, в первую очередь, это не даст вам оказаться на крючке у мошенника, который будет манипулировать вашими эмоциями. Именно спокойная оценка фактов и соблюдение элементарных мер безопасности позволит оставить мошенников ни с чем и сохранить свои личные средства и персональную информацию в безопасности», — подытожил Закарян.
Ранее эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова предупредила о новых мошеннических схемах на фоне весеннего призыва в армию. Например, в российском сегменте интернета появились десятки мошеннических сайтов, рекламирующих фейковые услуги по освобождению от призыва в армию.