Названы признаки сообщений от мошенников

IT-эксперт Закарян: мошенники могут выдавать себя за знакомых, которых вы уже не помните

Сообщения от мошенников сейчас можно получить самыми разными способами и в разнообразных форматах. Это могут быть и обычные SMS-сообщения, и сообщения в мессенджерах, социальных сетях, а также письма по электронной почте, сообщил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, по каким признакам можно распознать сообщения мошенников в телефоне.

Явные признаки мошеннического сообщения — это прямые просьбы предоставить личную информацию или перейти по подозрительной ссылке Ваге Закарян IT-эксперт

Чаще всего, по словам Закаряна, мошенники просят назвать данные банковской карты или счета якобы для проверки службой безопасности. Также могут запросить код, который пришел вам в SMS и который нужен для подтверждения списания платежа злоумышленниками.

«Предлог при этом может быть придуман любой — от проверки личных данных или телефонных уведомлений по карте сотрудниками банка до имитации получения выигрыша и прочих обманных поводов связаться с потенциальной жертвой», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Еще один признак того, что нужно незамедлительно прекратить общение или не отвечать на сообщение — это неожиданная просьба перейти по подозрительной ссылке. Нажатие на подобную ссылку может активировать в вашем телефоне вирусную программу, которая будет отслеживать ваши действия и передавать личную информацию третьим лицам, предупредил эксперт. Он также обратил внимание, что периодически необходимо сканировать телефон, чтобы обнаружить и удалить такие программы.

Стоит помнить, что не всегда мошенники действуют так явно и прямолинейно, предостерег Закарян. В частности, некоторые из них используют психологические приемы и различные методы социальной инженерии — находят такие рычаги давления на человека, на которые он легко поддается и которые ему сложно распознать. Один из самых распространенных приемов — это отправка сообщения с ложной информацией о ДТП или другой неприятности с ближайшим родственником, за которым следует предложение решить проблему за определенную сумму.

Также часто мошенники выдают себя за знакомых, которых вы уже не помните, и задают самые разные личные вопросы Ваге Закарян IT-эксперт

Если полученное сообщение вызвало тревогу по поводу того, что со счета исчезли деньги или что-то случилось с кем-то из родственников, в любом случае не стоит поддаваться панике, считает специалист.

«Даже если действительно что-то произошло, что маловероятно, учитывая, что большинство подобных сообщений — мошеннические, для решения возникшей проблемы все равно понадобится ясное мышление и способность здраво рассуждать. Но, в первую очередь, это не даст вам оказаться на крючке у мошенника, который будет манипулировать вашими эмоциями. Именно спокойная оценка фактов и соблюдение элементарных мер безопасности позволит оставить мошенников ни с чем и сохранить свои личные средства и персональную информацию в безопасности», — подытожил Закарян.

Ранее эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова предупредила о новых мошеннических схемах на фоне весеннего призыва в армию. Например, в российском сегменте интернета появились десятки мошеннических сайтов, рекламирующих фейковые услуги по освобождению от призыва в армию.