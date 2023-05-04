Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне весеннего призыва

Эксперт Климова предупредила о новых схемах мошенников на фоне весеннего призыва

На фоне весеннего призыва в армию интернет-мошенники придумали новые схемы обмана пользователей. Об этом россиян предупредила эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова, передает «Газета.Ru».

Аналитик сообщила, что в апреле в российском сегменте интернета появились десятки мошеннических сайтов, рекламирующих фейковые услуги по освобождению от призыва в армию. По словам Климовой, на одном ресурсе аферисты предлагали пользователям за 99 рублей узнать, пришла ли им повестка. Однако в результате человек, заплативший эту сумму, вместо желаемой информации получал подписку на онлайн-курсы по фитнесу с ежемесячной оплатой.

Специалисты зафиксировали всплеск мошенничества и в мессенджере Telegram. Климова рассказала, что на площадке были обнаружены мошеннические каналы, обещающие удалить данные граждан из реестра или некой базы лиц, подлежащих мобилизации. За эту услугу, как уточнила эксперт, мошенники требуют от пользователей от 2 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, появились боты, которые якобы проверяют наличие информации в реестре, но вместо этого крадут личные данные пользователей. Для проведения проверки они запрашивают ФИО, номер телефона, дату рождения пользователя и информацию о службе в армии.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин назвал самый распространенный вид мошенничества в майские праздники. По его словам, самым популярным способом обмана в этот период являются фишинговые сайты по продаже авиабилетов и аренде жилья.