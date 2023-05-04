Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:45, 4 мая 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне весеннего призыва

Эксперт Климова предупредила о новых схемах мошенников на фоне весеннего призыва

Фото: Thom Holmes / Unsplash

На фоне весеннего призыва в армию интернет-мошенники придумали новые схемы обмана пользователей. Об этом россиян предупредила эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова, передает «Газета.Ru».

Аналитик сообщила, что в апреле в российском сегменте интернета появились десятки мошеннических сайтов, рекламирующих фейковые услуги по освобождению от призыва в армию. По словам Климовой, на одном ресурсе аферисты предлагали пользователям за 99 рублей узнать, пришла ли им повестка. Однако в результате человек, заплативший эту сумму, вместо желаемой информации получал подписку на онлайн-курсы по фитнесу с ежемесячной оплатой.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Каждый считал, что выиграет именно он» Мавроди остался должен миллионам россиян. Как «МММ» втянула в аферу всю страну?
«Каждый считал, что выиграет именно он»Мавроди остался должен миллионам россиян. Как «МММ» втянула в аферу всю страну?
26 марта 2023

Специалисты зафиксировали всплеск мошенничества и в мессенджере Telegram. Климова рассказала, что на площадке были обнаружены мошеннические каналы, обещающие удалить данные граждан из реестра или некой базы лиц, подлежащих мобилизации. За эту услугу, как уточнила эксперт, мошенники требуют от пользователей от 2 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, появились боты, которые якобы проверяют наличие информации в реестре, но вместо этого крадут личные данные пользователей. Для проведения проверки они запрашивают ФИО, номер телефона, дату рождения пользователя и информацию о службе в армии.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин назвал самый распространенный вид мошенничества в майские праздники. По его словам, самым популярным способом обмана в этот период являются фишинговые сайты по продаже авиабилетов и аренде жилья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
В Подмосковье резко вырос спрос на один тип недвижимости
Песков оценил обстановку в Кремле после атаки дронов
Описаны последствия провала украинского контрнаступления
Россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне весеннего призыва
Наташу Королеву высмеяли в сети из-за женских подарков Филиппу Киркорову
Тренер назвала лучшие упражнения для подтянутой груди
Четверо военных ВСУ предстанут перед судом за убийство 12 человек в Мариуполе
МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку Киева на Кремль
Песков рассказал о состоянии дворца в Кремле после атаки беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.