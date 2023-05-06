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15:01, 6 мая 2023Бывший СССР

Западные политики призвали Украину отказаться от планов вернуть Крым

Постпред Зеленского заявила, что Запад призвал Киев отказаться от возвращения Крыма

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Некоторые западные политики призвали Украину отказаться от планов вернуть Крым. Такое заявление сделала постпред президента Украины Владимира Зеленского на полуострове Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP.

«Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом», — объяснила Ташева, отметив, что политики, о которых идет речь, опасаются ответных действий со стороны России.

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Варвара Родикова
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