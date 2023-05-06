Постпред Зеленского заявила, что Запад призвал Киев отказаться от возвращения Крыма

Некоторые западные политики призвали Украину отказаться от планов вернуть Крым. Такое заявление сделала постпред президента Украины Владимира Зеленского на полуострове Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP.

«Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом», — объяснила Ташева, отметив, что политики, о которых идет речь, опасаются ответных действий со стороны России.