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13:04, 6 мая 2023Экономика

Сбербанк открыл первый офис в Крыму

Первое отделение Сбербанка в Крыму заработало в центре Ялты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк открыл первый офис на кКрымском полуострове, отделение заработало в центре Ялты. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Жителям полуострова стали доступны все основные сервисы и продукты банка: клиенты-физлица могут оформить карты, открыть вклад или воспользоваться любой программой кредитования. Кроме того, они могут совершать операции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн: им доступны переводы без комиссии в рамках установленных лимитов.

«С открытием офиса в Ялте Сбер также расширил перечень услуг, доступных юридическим лицам региона. Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания, то теперь им стали доступны все, в том числе самые востребованные продукты банка: регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт с полным функционалом обслуживания, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий и компаний», — сказано в сообщении.

В офисах клиенты-юрлица смогут подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов.

В новом современном офисе есть пространство для обслуживания премиальных клиентов СберПремьер и круглосуточная зона с банкоматами.

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Варвара Кошечкина
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