Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

«Ъ»: участники четырехсторонней зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

Анонсированное на пятницу, 5 мая, обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН перенесено на следующую неделю. О том, что участники четырехстороннего соглашения возобновили переговоры о его продлении, пишет «Коммерсантъ».

Вместо обсуждения сделки прошли предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны уточнили, что встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины». Позже стало известно, что на нем обсуждалась повестка ожидающихся переговоров и некие «технические аспекты».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что цены на продовольствие в мире вырастут, если зерновая сделка не будет продлена.

Российские власти неоднократно отмечали, что положения сделки, которые касаются экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не выполняются. Вопрос о продлении черноморской инициативы пока не решен.