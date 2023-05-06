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05:09, 6 мая 2023Экономика

Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

«Ъ»: участники четырехсторонней зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

Анонсированное на пятницу, 5 мая, обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН перенесено на следующую неделю. О том, что участники четырехстороннего соглашения возобновили переговоры о его продлении, пишет «Коммерсантъ».

Вместо обсуждения сделки прошли предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны уточнили, что встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины». Позже стало известно, что на нем обсуждалась повестка ожидающихся переговоров и некие «технические аспекты».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что цены на продовольствие в мире вырастут, если зерновая сделка не будет продлена.

Российские власти неоднократно отмечали, что положения сделки, которые касаются экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не выполняются. Вопрос о продлении черноморской инициативы пока не решен.

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Марина Совина
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