Турция оценила последствия отказа от продуктовой сделки

МИД Турции: если не продлить продуктовую сделку, цены на продовольствие в мире вырастут

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с телеканалом 24TV оценил последствия отказа от продуктовой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, цены на продовольствие в мире вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена.

Глава ведомства отметил, что сделка принесла пользу «всем странам в мире — как бедным, так и богатым». По словам министра, следует быть реалистами и понимать, что сделка не будет «действовать вечно».

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков отметил, что вероятность продления зерновой сделки сейчас обсуждается на самом высоком уровне. Он напомнил, что в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш передал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором выразил надежду на продление соглашения после 18 мая.