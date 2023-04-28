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02:58, 28 апреля 2023Мир

В ФАО оценили вероятность продления зерновой сделки

Представитель ФАО Кобяков выразил надежду на продление зерновой сделки после 18 мая

Фото: Unsplash

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков прокомментировал вероятность продления зерновой сделки. Об этом он высказался в интервью с «Известиями».

Кобяков подчеркнул, что вероятность продления зерновой сделки сейчас обсуждается на самом высоком уровне. Он напомнил, что в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо президенту страны Владимиру Путину, в котором выразил надежду на продление соглашения после 18 мая.

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«Содержание этого документа нам неизвестно, полагаем, что проработка этих предложений займет определенное время. Естественно, все стороны настроены на позитив», — подчеркнул представитель ФАО.

Ранее во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Гуттериш призвал исполнять российскую часть сделки. До этого в МИД России обвинили Украину в стремлении вовсю эксплуатировать продуктовое соглашение. Киев стремится получить максимальную прибыль, уточнила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

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Марина Совина
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