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23:07, 24 апреля 2023Мир

Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

ООН: Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина насчет продления зерновой сделки
Сергей Лавров и Антониу Гутерриш

Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Фото: Brendan McDermid / Reuter

Генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для президента страны Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что послание содержит предложения, направленные «на улучшение, продление и расширение черноморской зерновой инициативы».

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки. Он исключил такое развитие событий без соблюдения условий договоренности.

Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки. «...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в стремлении эксплуатировать «черноморскую инициативу». По ее мнению, Украина намерена получить максимальную прибыль от соглашения, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев.

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Марина Совина
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