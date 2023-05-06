В ЕС заговорили об ограничении экспорта в третьи страны из-за санкций

DPA: ЕС обсуждает ограничение экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против России

В Еврокомиссии считают, что у ЕС должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России. Об этом сообщает агентство DPA.

Как указали журналисты, 5 мая ЕК направила это предложение по одиннадцатому пакету ограничительных мер против Москвы странам-членам объединения. Согласно инициативе, сначала создадут правовую возможность ограничения поставок из Евросоюза в третьи страны «в качестве сдерживающего фактора».

Если данной меры будет недостаточно, на следующем этапе Брюссель может заблокировать экспорт определенной продукции. К примеру, товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Как указало агентство, представители 27 стран-членов ЕС обсудят предложение Еврокомиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в среду, 10 мая. Планируется, что новый пакет санкций будет принят в этом месяце.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Евросоюз обсуждает механизм ограничений против третьих стран, которые «делают недостаточно для того, чтобы помешать России обойти санкции». Речь идет о том, чтобы наказать тех, кто может помогать Москве обходить антироссийские меры.

В первую очередь подозрение падет на тех, кто не сможет объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. Импорт в Россию различных товаров, особенно в сфере технологий, из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая резко вырос в последнее время, указали журналисты.