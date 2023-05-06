Россиянам назвали подходящий момент для покупки валюты к отпуску

Аналитик Евстифеев заявил, что сейчас подходящий момент для покупки валюты к отпуску

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам подходящий момент для покупки валюты к летнему отпуску. По его словам, этим можно заняться уже сейчас, поскольку стремительного изменения курса не ожидается, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что основными валютами, которые предпочитают путешественники, остаются доллар и евро, в настоящее время их курсы выглядят нейтрально. Летом курс доллара ожидается в районе 77-82 рублей, евро — 84-90 рублей, юаня — 11,15-11,8 рубля, спрогнозировал он.

«Что касается юаней, то рост востребованности китайской валюты при внешнеторговых расчетах не распространяется на его популярность для проведения обычных платежей, в том числе туристических», — заявил специалист. Он порекомендовал обратить внимание на юань в случае визита в Сингапур, Южную Корею и Японию, поскольку его выгоднее конвертировать.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Поддержку рублю оказывает решение Минфина сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила в мае почти в два раза — до 40,4 миллиарда рублей (2 миллиарда в день).

