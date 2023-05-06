Бастрыкин заявил о попытке Запада скрыть разработку биологического оружия

Бастрыкин: Запад мог попытаться скрыть разработку биологического оружия с помощью Украины

Запад мог попытаться скрыть разработку биологического оружия с помощью биолабораторий на Украине. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Глава СКР допустил, что работа западных лабораторий на территории Украины могла быть необходима для того, чтобы скрыть разработку биологического оружия. По его словам, работы в области микробиологии с использованием бактерий и вирусов могут иметь двойное назначение и представлять собой как разработку лекарственных препаратов, так и использование опасных инфекций для создания компонентов биологического оружия.

«Если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере (микробиологии — прим. «Ленты.ру»), подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и сокрыть реальные цели и результаты своей деятельности», — сказал Бастрыкин. Он добавил, что СК продолжает анализ всей имеющейся информации о западных лабораториях на Украине.

Ранее Минобороны России сообщило об исследовании найденных на Украине образцов опасных вирусов. Как сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в четырех украинских лабораториях были обнаружено около 240 патогенов опасных вирусов.