Минобороны заявило об исследовании найденных на Украине образцов опасных вирусов

Начальник войск РХБЗ заявил об исследовании найденных в лабораториях на Украине вирусов

Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях на Украине следы опасных вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По его словам, в четырех украинских лабораториях были обнаружены порядка 240 патогенов опасных вирусов. «Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры», — подчеркнул Кириллов в ходе своего выступления в Совфеде.

Он добавил, что у России есть вакцины и лекарственные препараты, позволяющие бороться с этими заболеваниями. Кроме того, Минобороны сотрудничает в этом направлении с Минздравом и Роспотребнадзором.

Ранее Кириллов заявил, что США возобновили одну из военно-биологических программ, которую они вели на территории Украины. Представитель Минобороны обратил внимание на протокол совещания Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения, где обсуждались программы снижения биологических угроз на Украине. По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон собрался продолжить строительство биолабораторий на территории страны и расширить формат подготовки специалистов-биологов.

14 февраля Госдума обратилась к парламентам стран мира с призывом дать оценку военно-биологической активности Вашингтона. Из текста постановления следует, что депутаты предложили иностранным коллегам добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых американским Минобороны «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».