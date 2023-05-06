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08:05, 6 мая 2023Наука и техника

Раскрыты стоимость и задачи ведомого F-35

The Drive: ведомый F-35 будет использоваться для радиоэлектронной борьбы

Фото: Donald R. Allen / U.S. Air Force / Wikimedia

Беспилотник XQ-58A Valkyrie — перспективный ведомый истребителя пятого поколения F-35 Lightning II — будет использоваться Военно-морскими силами США, в частности, для задач радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на компанию Kratos пишет The Drive.

Издание раскрывает и стоимость беспилотника. Согласно данным Kratos, один XQ-58A Valkyrie будет стоить около 6,5 миллиона долларов. Указанная цена может упасть в случае крупномасштабного производства беспилотников.

В настоящее время Kratos завершает выпуск первой серийной партии из 12 беспилотников XQ-58A Valkyrie (версии Block 1) и начинает подготовку к производству второй партии (версии Block 2). По сравнению с изделиями Block 1, беспилотники версии Block 2 имеют увеличенную дальность полета на больших высотах и способны переносить более тяжелые полезные нагрузки.

В июле 2021 года американский журнал The National Interest назвал российским аналогом американского XQ-58A Valkyrie перспективный беспилотник «Гром», который существует на стадии концептуального проекта.

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Иван Потапов
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