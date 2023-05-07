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05:29, 7 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили две бригады ВСУ

Российские военные группировки «Центр» уничтожили две механизированные бригады ВСУ

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российским военнослужащим удалось уничтожить две механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно раскрыв их местоположение, сообщает ТАСС.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — заявил он.

Савчук подчеркнул, что украинские военные были ликвидированы в ходе артиллерийского огня российских солдат. Он пояснил, что группировка нанесла удары по вражеским опорным пунктам с помощью бомбардировочной авиации.

Ранее военнослужащий Южной группировки войск с позывным Гуд рассказал, что ВСУ атаковали из артиллерии российских солдат, которые пытались спасти украинских бойцов, оказавшихся под завалами одного из домов в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР).

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Марина Совина
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