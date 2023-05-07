ВСУ применили артиллерию и не дали российским военным спасти украинских бойцов

Военный с позывным Гуд: ВСУ не дали российским солдатам спасти пятерых украинских бойцов

Военнослужащий Южной группировки войск с позывным Гуд рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из артиллерии российских солдат, которые пытались спасти украинских бойцов, оказавшихся под завалами одного из домов в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Это здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой — противника. Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их здесь засыпало в подвальном помещении», — рассказал он.

По его словам, под завалами оказалось пятеро военных ВСУ. Он уточнил, что те просили им помочь, однако однако российские солдаты не смогли ничего сделать, поскольку им помешали сослуживцы обреченных на смерть солдат.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что за семь месяцев группа полностью выполнила задачи операции в Артемовске (украинское название — Бахмут). Он отметил, что целью было не взятие города, а «перемалывание» подразделений украинских военнослужащих.