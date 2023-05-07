«Бахмутская мясорубка для перемалывания ВСУ»: Пригожин заявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью выполнила задачи операции в Артемовске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что за семь месяцев группа полностью выполнила задачи операции в Артемовске (украинское название — Бахмут). Его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Он отметил, что целью было не взятие города, а «перемалывание» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следует отметить, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил, что за семь месяцев операции «вагнеровцы» утратили свой боевой потенциал, в том числе за счет «снарядного голода».

Ранее основать ЧВК «Вагнер» сообщил, что 10 мая входящие в ЧВК «Вагнер» бойцы покинут Артемовск в случае нехватки боеприпасов. Он заявил, что из-за отсутствия снаряжения потери растут с каждым днем, и потребовал от Минобороны России предоставить больше боеприпасов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявлений Пригожина обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и пообещал, что если ЧВК действительно покинет территорию, то на их место придут военные чеченского спецназа «Ахмат». По его утверждению, военные уже готовы выдвигаться и занимать город, для этого им понадобится несколько часов.

Кадыров также написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмата» в Артемовск.

Пригожин в свою очередь подтвердил готовность передать позиции подразделениям чеченского спецназа. Он выразил уверенность, что населенный пункт будет взят, добавив, что в Артемовске осталось чуть более двух квадратных километров.

Пригожин о дальнейших действиях ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил, что после выхода из Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» отправятся в тренировочные лагеря для проведения дополнительной подготовки и восстановления боеспособности.

Они будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции. В случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер», безусловно, незамедлительно встанет на защиту своей Родины Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» уточнил, что подразделения компании не будут вступать в структуры Министерства обороны. По его словам, «Вагнер» — это не место несения службы, а призвание и коллектив единомышленников, поэтому большинство военнослужащих предпочтут уйти на заслуженный отдых, чем перейдут в другие подразделения.

Пригожин заявил, что 95 процентов Артемовска взяты под контроль российских сил

Пригожин заявил, что Артемовск практически полностью находится под контролем российских сил.

В Артемовске сегодня взято практически 95 процентов территории города Евгений Пригожин основатель ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что оставшиеся пять процентов территории не играют никакой роли.

Ранее Пригожин сообщил, что российским военным в Артемовске осталось взять 2,5 километра, после чего город окажется полностью под контролем.

По его словам, военные ВСУ ежедневно подтягивают в Артемовск по 400-600 человек. При этом столько же они и теряют в боях за город.

Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» начали активные действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов города, которые те пока удерживают. Украинские военные также пожаловались на атаки российской артиллерии.