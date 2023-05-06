Пригожин рассказал о скором взятии под контроль Артемовска

Пригожин заявил, что российским военным в Артемовске осталось взять 2,5 километра

Российским военным в Артемовске осталось взять 2,5 километра, после чего город окажется полностью под контролем. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

По его словам, осталось приблизительно 2,5 километра «штурмануть» в Артемовске. Пригожин также отметил, что подразделения российских военных работают слаженно.

Помимо этого, основатель ЧВК заявил, что военные ВСУ ежедневно подтягивают в Артемовск по 400-600 человек. При этом столько же они и теряют в боях за город.

Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» начали активные действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов города, которые те пока удерживают. Украинские военные также пожаловались на атаки российской артиллерии.

Помимо этого, Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК смогли пройти вперед в Артемовске на расстояние до 170 метров. По его словам, вагнеровцы заняли 59,5 тысячи метров площади города, «несмотря на снарядный голод». При этом Пригожин отмечал, что до 9 мая бойцы ЧВК «Вагнер» будут оставаться на позициях в Артемовске, однако потом они должны отойти «в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны» и сохранить личный состав от потерь.