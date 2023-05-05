Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске за сутки

Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске на 170 метров за сутки

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на расстояние до 170 метров в различных направлениях. Об этом рассказал основатель группы Евгений Пригожин, чей комментарий опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

Как заявил бизнесмен, бойцы ЧВК заняли 59,5 тысячи метров площади города, «несмотря на снарядный голод». Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,52 квадратных километра.

Пригожин добавил, что у вагнеровцев еще «есть возможность продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая». Собаки лают, караван идет», — заключил он.