Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:46, 5 мая 2023Россия

Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске за сутки

Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске на 170 метров за сутки

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за сутки продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на расстояние до 170 метров в различных направлениях. Об этом рассказал основатель группы Евгений Пригожин, чей комментарий опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

Как заявил бизнесмен, бойцы ЧВК заняли 59,5 тысячи метров площади города, «несмотря на снарядный голод». Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,52 квадратных километра.

Пригожин добавил, что у вагнеровцев еще «есть возможность продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая». Собаки лают, караван идет», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО
Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске за сутки
20-летний российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ
Задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа
У берегов Японии произошло землетрясение
Стало известно об акции «Артподготовки» на 9 мая по осложнению работы ПВО
Турция оценила последствия отказа от продуктовой сделки
В ДНР сообщили об улучшении позиций России на трех направлениях
Массажисты пожаловались в сети на желающих оргазмов клиентов
Американский разведчик заявил о конце однополярного мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.