Пригожин рассказал о ежедневном подтягивании сил ВСУ в Артемовск

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Артемовске 400-600 человек

Украинские военные ежедневно подтягивают в Артемовск по 400-600 человек. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что примерно столько же бойцов ВСУ теряют ежедневно в Артемовске. «Подразделения работают слаженно, ЧВК "Вагнер" — четко. Противник не жалеет артиллерийских боеприпасов», — заявил Пригожин. Он добавил, что в последнее время в городе появилось достаточное количество различной бронетехники ВСУ иностранного производства и много дронов.

В заключение основатель ЧВК сказал, что военные Украины хорошо оснащены боевой техникой и боеприпасами, также они «сопротивляются достойно». «Артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки», — указал Пригожин.

Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» начали активные действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов города, которые те пока удерживают. Украинские военные также пожаловались на атаки российской артиллерии.

Помимо этого, Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК смогли пройти вперед в Артемовске на расстояние до 170 метров. По его словам, вагнеровцы заняли 59,5 тысячи метров площади города, «несмотря на снарядный голод». При этом Пригожин отмечал, что до 9 мая бойцы ЧВК «Вагнер» будут оставаться на позициях в Артемовске, однако потом они должны отойти «в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны» и сохранить личный состав от потерь.