«Военкоры РВ»: украинские военные пожаловались на атаки российской артиллерии в Артемовске

Украинские военные сообщают своим знакомым и в социальных сетях, что вечером в пятницу, 5 мая, в Артемовске (украинское название — Бахмут) началась активизация мощных атак российской артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов города, которые они пока удерживают.

Военные аналитики из Украины подтверждают, что российские войска имеют успехи в наступлении, сообщают военкоры.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы за сутки продвинулись в Артемовске на расстояние до 170 метров в различных направлениях.