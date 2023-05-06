Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске «Ахмату»

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что готов передать позиции в Артемовске «Ахмату»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут) подразделениям чеченского спецназа «Ахмат» в ответ на соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Заявление бизнесмена публикует Telegram-канал его пресс-службы.

«Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут», — сообщил Пригожин.

Он поблагодарил Кадырова и выразил уверенность, что населенный пункт будет взят силами «Ахмата», добавив, что в Артемовске осталось чуть более двух квадратных километров.