Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске

Глава Чечни Кадыров заявил, что «Ахмат» сможет заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру обороны России Сергею Шойгу после слов главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина об угрозе вывода своих подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут). Свое обращение Кадыров опубликовал в Telegram.

Совет командиров «Вагнера» выбрал 10 мая как день вывода своих частей с тем, чтобы встретить День Победы «блеском русского оружия», рассказал Пригожин. Он также заявил, что взять Артемовск планировалось к 9 мая 2023 года, однако из-за нехватки боеприпасов этого сделать не удалось. Сейчас ЧВК «Вагнер» ждет боевого распоряжения на выход из города. После 10 мая российские бойцы уйдут в тыловые лагеря, чтобы «зализать раны».

Кадыров пообещал, что если ЧВК действительно покинет территорию, то на их место придут военные чеченского спецназа «Ахмат». Глава Чечни заявил, что военные уже готовы выдвигаться и занимать город, для этого им понадобится несколько часов. «Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра города мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Владимировича Путина», — написал Кадыров.

При этом глава российского региона признал, что и у чеченских подразделений были проблемы с боеприпасами. Например, он рассказал, что Минобороны на мариупольском направлении выдало только один танк, когда как для успешного выполнения операции нужно было пять. К тому же, командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов, по словам Кадырова, часто испытывает проблемы с боеприпасами, однако он «ни разу не заявил об этом через интернет во всеуслышание, а только по внутренней связи с руководством».

«Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации», — заключил Кадыров, отметив, что в Минобороны и Генштабе почти всегда шли навстречу чеченским подразделениям и помогали.

Ранее Пригожин на видео показал потери, понесенные ЧВК за один день, а также потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. По словам Пригожина, в настоящий момент ЧВК получает только 30 процентов необходимых боеприпасов. При стопроцентных поставках, утверждает он, компания теряет в пять раз меньше людей.